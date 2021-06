Die Impfaktion eines ortsansässigen Arztes in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) ist am Samstag erfolgreich und störungsfrei verlaufen. Das hat die Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt. Demnach wurden die vorhandenen Impfdosen bis 12 Uhr verabreicht, die Aktion habe somit frühzeitig beendet werden können, so die Polizei. Staus oder andere Verkehrsbehinderungen habe es demnach nicht gegeben.

Für die Aktion standen laut Organisator 360 Impfdosen zur Verfügung. Dabei handelte es sich vorrangig um das Vakzin Astrazeneca sowie einige Dosen der Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson.