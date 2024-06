Ab 11. Juni gibt es – allerdings nur gut einen Monat lang – einen direkten ICE von Saarbrücken über Homburg, Neustadt und Kaiserslautern nach Berlin, der am Wochenende weiter nach Binz auf Rügen fährt.

Mannheim hat noch andere Direkt-ICE nach Berlin, allerdings ansonsten keinen nach Rügen. Als Reiseziel bekannt wurde Deutschlands größte Insel nicht zuletzt durch den Maler Caspar David Friedrich, der am 5. September 1774, also vor rund 250 Jahren, geboren wurde. Anlässlich des Jubiläumsjahres gibt es eine Fülle von Veranstaltungen insbesondere in seiner Geburtsstadt Greifswald. Auch dort hält der ICE 932, wenn er von Saarbrücken bis nach Binz auf Rügen fährt. Planmäßige Ankunft in Greifswald ist um 15.30 Uhr. Weitere Informationen über den Direkt-ICE nach Berlin und Rügen finden Sie hier.