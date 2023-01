Seit mehreren Jahren macht sich die Asiatische Tigermücke in Europa und auch in Teilen der Pfalz breit. Das Tier gilt als extrem hartnäckig und hat es nicht nur nachts auf Menschen abgesehen, da sie Blut für die Produktion ihrer Eier benötigt. Laut der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) kann die aus Südostasien stammende Stechmücke mehr als 20 Viruskrankheiten übertragen – darunter Chikungunya- und Dengue-Fieber. Das Risiko sei zwar gering, jedoch sollte es keinesfalls unterschätzt werden, wenn sich die Asiatische Tigermücke weiterverbreitet, warnt die Kabs in ihrer Jahresbilanz.

