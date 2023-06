Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat neue Details zum ersten batterieelektrischen Mercedes-Benz-Lkw für den Fernverkehr genannt. Am 10. Oktober soll er Weltpremiere feiern und die Serienmodellbezeichnung „eActros 600“ tragen. Die Typbezeichnung 600 leitet sich demnach von der Batteriekapazität in Kilowattstunden (kWh) ab. In einer Mitteilung spricht der Konzern von einer Reichweite von etwa 500 Kilometern ohne Zwischenladen.

Bislang war nur ein Prototyp des neuen E-Lastwagens unter dem Namen eActros LongHaul bekannt.

