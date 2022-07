Der absolute Pfalz-Hitzerekord mit 39,8 Grad aus dem Jahr 2019 ist auch am Mittwoch nicht gebrochen worden. Nachdem die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch nicht unter 24 Grad gefallen sind, bewegten sich die Höchsttemperaturen in der Pfalz tagsüber vielerorts jenseits der 30-Grad-Marke. Die höchsten Werte wurden von den Wetterexperten von Klima-Palatina am Mittwoch bereits gegen 14.30 Uhr gemessen: