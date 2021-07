Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Teststrategie in den Schulen nach den Sommerferien anpassen. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur Herbststrategie der Landesregierung in Mainz mitgeteilt. Bislang mussten sich Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche testen lassen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Dieses Konzept soll nach den Sommerferien laut Hubig zunächst in zwei sogenannten Präventionswochen beibehalten werden. Danach greife ein anlassbezogenes Testkonzept, wonach bei konkret auftretenden Infektionen getestet wird.

Präventionswochen nach den Ferien

„Wenn die regionale Inzidenz oder weitere Faktoren, wie eine besondere Krankheitslast einen Schwellenwert überschreiten, kann auch anlasslos getestet werden. Über den Sommer wird die Gesundheitsministerkonferenz gemeinsam mit dem RKI an solchen neuen Kennziffern arbeiten“, sagte Hubig.

Neben den Tests könne es laut Hubig in den ersten beiden Wochen bis zum 10. September – je nach dann geltenden Regeln – auch wieder eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Platz geben. So könne das Einschleppen von Corona durch Reiserückkehrer verhindert werden. Die Schulen sollen dazu rechtzeitig vor dem Schulstart informiert werden, sagte die Bildungsministerin. Hier geht es zum Liveblog.

Mehr zum Thema