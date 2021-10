Am Montag sind in Rheinland-Pfalz die Herbstferien vorbei, aber die Pandemie ist noch nicht überstanden. Wie oft müssen sich die Schüler nun testen? Was passiert, wenn es in einer Klasse einen Infektionsfall gegeben hat? Die RHEINPFALZ hat im Bildungsministerium nachgefragt.

Fragen und Antworten zum Thema finden Sie hier.