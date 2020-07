Seit Tagen ist der Komet C/2020 F3 Neowise mit seinem markanten Schweif auch am Himmel über der Pfalz zu sehen. Am Donnerstag kommt er der Erde am nächsten. Wie man den Kometen am besten am Nachthimmel findet? In den nächsten Tagen könne man den Kometen gegen 23 Uhr in nordwestlicher Richtung, unterhalb des Großen Wagens, finden, sagt Rolf-Dieter Schad vom Naturwissenschaftlichen Verein in Zweibrücken. Und er hat noch einen ganz speziellen Tipp: „Die Deichsel des Großen Wagens ,gedanklich’ auf die andere Seite ,projizieren’, die Spitze der Deichsel liegt dann in etwa in der Nähe des Kometen.“

Mit bloßem Auge sei der Komet nur bei recht dunklem Himmel zu sehen. Schad hat der RHEINPFALZ ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, auf dem die Sternbilder der Große Wagen und Großer Bär sowie der Komet eingezeichnet sind.

Der Große Wagen ist ein Teil des Großen Bären, gebildet aus den sieben hellsten Sternen des Sternbildes, die den trapezförmigen Wagen mit der markanten Deichsel bilden. Das ganze Sternbild Großer Bär dagegen ist noch um einige Sterne größer, die aber allesamt weniger hell sind als die des Wagens.

