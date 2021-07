Um 23.54 Uhr kürte Englands Bukayo Sako Italien mit seinem verschossenen Elfmeter zum Fußball-Europameister und schon 60 Sekunden später rasten die Tifosi auf Motorrollern und PS-starken Cabriolets in Richtung Wasserturm. „Notta Magica“ - magische Nacht auch in Mannheim. Fahnen schwenkend, trommelnd, „Italia, Italia“ rufend, singend und tanzend feierten die Fans der italienischen Nationalmannschaft ausgelassen den EM-Titel.

Auch Pyrotechnik und Böller kamen zum Einsatz. Nach Schätzung der Polizei versammelten sich rund 2500 Fans des italienischen Teams, um den Sieg ihrer Mannschaft lautstark zu zelebrieren. Erst gegen 2 Uhr nachts beruhigte sich die Lage rund um den Wasserturm, so die Polizei am Montagmorgen.

Spontane Feiern gab es unter anderem auch inl. Auch ingab es die "üblichen Ruhestörungen" laut Polizei. Erst im Laufe des Tages wird es für die Presse einen Bericht geben mit den Einsätzen rund um das EM-Finale. Auf dem Stiftsplatz inversammelten sich in der Nacht rund 200 Menschen, in Pirmasens nahmen circa 40 Fahrzuge an einem Autokorso rund um den Exerzierplatz teil. Einen kleineren Autokorso gabe s auch inmit etwa zehn Fahrzeugen. Alles in allem verlief die Nacht in der Westpfalz friedlich, so die Beamten.

Video: sid

In der Mainzer Innenstadt kamen nach Angaben eines Polizeisprechers in der Spitze etwa 1700 Fußballfans zusammen, dazu kam ein Autokorso mit rund 800 Fahrzeugen. Mehrere Straßen seien vorübergehend gesperrt worden. „Im Großen und Ganzen ist der Abend friedlich verlaufen“, sagte der Polizeisprecher. Auf dem Gutenbergplatz in der Mainzer Altstadt habe ein Fan eine Musikanlage aufgebaut und diese zunächst nicht ausschalten wollen. Vereinzelt sei auch Pyrotechnik gezündet worden.

Hunderte Fans kamen nach Polizeiangaben auch in Worms und Bad Kreuznach auf den Straßen zusammen. In Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz feierten Anhänger der Squadra Azzurra mit einem Autokorso den Sieg ihres Teams gegen die englische Nationalmannschaft. Einige Fans zündeten Pyrotechnik in der Innenstadt.