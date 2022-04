Bei der Festnahme des mutmaßlichen Anführers einer Gruppe radikaler Impfgegner und Corona-Leugner in Neustadt seien keine Unbeteiligten gefährdet worden. Das versichert ein Sprecher der für das Verfahren zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Die Beamten hatten den 55-Jährigen kurz vor Ostern auf dem Parkplatz des Globus-Supermarkts in eine Falle gelockt. Gleichzeitig mit dem Pfälzer wurden weitere Verdächtige in anderen Regionen Deutschlands festgenommen. Um die Regierung zu stürzen, sollen sie Anschläge auf das deutsche Stromnetz sowie die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) geplant haben.

Verdächtige hatten Waffen

Bei einigen der Beteiligten wurden auch Waffen sichergestellt. Gleichwohl versichert der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft: Beim Zugriff in Neustadt sei „aufgrund der Erkenntnislage und der polizeitaktischen Vorbereitung und Begleitung der Situation“ eine „Gefährdung Dritter definitiv ausgeschlossen“ gewesen. Wie genau die Beamten die Sicherheit der Supermarkt-Kunden garantierten, behalten die Strafverfolger allerdings für sich: Sie sprechen von „Betriebsgeheimnissen“ der Polizei.

