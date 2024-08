Einkaufen von 7 bis 22 Uhr, täglich frische Lebensmittel aus der Region: Der smarte Selbstdienungsladen „Yobsti“ will Konsumenten und Direktvermarkter zusammenbringen und damit auch die Nahversorgung im ländlichen Bereich verbessern. In Kandel hat der erste Laden eröffnet. In einem umgebauten Hochsee-Container. Mehr dazu lesen Sie hier.