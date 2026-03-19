Mit einem Maultaschenessen nach schwäbischem Originalrezept starten der Architekt Thorsten Holch und seine aus Baden-Württemberg stammende Lebensgefährtin Christina Vollmer an Karfreitag die Saison auf dem Slevogthof hoch über Leinsweiler. Hier kann zwischen 12 und 17 Uhr wie zu Zeiten der ehemaligen Wirtschaft jeder ohne Anmeldung bei einer Wanderung vorbeischauen. Übers Jahr bieten die beiden auch wieder öffentliche Führungen. Beim Rundgang durch das Musikzimmer und die Bibliothek, die der berühmte Maler Max Slevogt selbst ausgemalt hat, lassen sich auch Sanierungsfortschritte in Augenschein nehmen. Auch haben die Eigentümer wieder ein Programm aus Musik, Kunst und Literatur unter der großen Kastanie im Garten auf die Beine gestellt.

Termine

Führungen gibt es am 16. und 23. April, am 18. und 25. Juni, am 2. und 9. Juli sowie am 17. und 24. September, jeweils um 17.30 und 18 Uhr. Gruppen können darüber hinaus individuelle Führungstermine buchen. Infos zur Anmeldung und zum Kulturprogramm unter slevogthof.de.

