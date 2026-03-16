Seit Sonntag ist die Villa Ludwigshöhe über Edenkoben wieder für Besucher geöffnet. Doch die alte Slevogt-Galerie wird nicht zurückkommen. Ende August vergangenen Jahres war die Villa Ludwigshöhe nach sechsjähriger Sanierung wiedereröffnet worden. Neben dem Gebäude selbst, das sich Bayernkönig Ludwig I. ab 1846 als Sommersitz bauen ließ, ist im Obergeschoss die Sonderausstellung „Sehnsucht Pompeji“ zu sehen, die den Ursprüngen der Wandmalereien nachgeht.

Am Ende der kleinen Sonderausstellung steht der Besucher vor einem Banner, das ankündigt, worauf schon viele warten dürften: Wenigstens einige Gemälde von Max Slevogt will das Landesmuseum Mainz ab Mai mit Werken von Otto Dill und Rolf Müller-Landau wieder in der Villa zeigen. Die alte Slevogt-Galerie soll aber nicht in Gänze zurückkehren, wie ein Sprecher der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) auf Anfrage bestätigt. „Der Schwerpunkt der Präsentation von Max Slevogt wird zukünftig im Landesmuseum Mainz liegen, das auch einen eigenen Forschungsbereich zu Max Slevogt hat.“ Nach einer Untersuchung der Gemälde sei es aus restauratorischer Sicht nicht empfehlenswert, diese über einen längeren Zeitraum in der Villa Ludwigshöhe zu präsentieren, auch deshalb habe man von dem Konzept der Dauerausstellung gelöst. „Es gibt keine Klimatisierung der Räume und auch die Fenster sind nach wie vor die historischen Fenster und daher nicht dicht.“

Nachdem auch der Slevogthof bei Leinsweiler nicht dauerhaft öffentlich zugänglich ist, wird es also keine Stätte mehr geben am Wohnort Max Slevogts in der Südpfalz, die das Werk des berühmtesten Pfälzer Malers feiert.