Bundesligist Schalke 04 hat sich nach Informationen des Fernsehsenders Sky von Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether und Athletik-Coach Werner Leuthard getrennt. Am Samstag hatten die Königsblauen mit 1:5 beim VfB Stuttgart verloren. Der Tabellenletzte taumelt dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen. Vor dem Auftritt beim VfB hatte es Medienberichte über eine Spielerrevolte gegen Coach Gross gegeben. Am Freitag (20.30 Uhr) trifft S04 im Abstiegsduell auf den FSV Mainz 05 mit Sportvorstand Christian Heidel, der auch auf Schalke tätig gewesen war. Sky zeigte am Sonntagmorgen Bilder von Gross, der mit gepackten Taschen das Hotel in der Nähe der Veltins-Arena verließ.