Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss auch im Auswärtsspiel am Dienstag (19 Uhr) bei den Würzburger Kickers auf Simon Skarlatidis verzichten. Der an Adduktorenproblemen leidende Mittelfeldspieler mache hinsichtlich seiner Genesung zwar Fortschritte, sei aber noch nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen, sagte Trainer Boris Schommers anlässlich der Spieltagspressekonferenz.

Bjarnasson und Bachmann sind Optionen

Im Unterschied dazu absolvierten die zuletzt ebenfalls angeschlagen fehlenden Andri Bjarnasson und Janik Bachmann das Abschlusstraining mit der Mannschaft. Beide könnten in den Kader für die Partie beim Tabellenfünften zurückkehren. Wie der FCK, so haben auch die Kickers seit Wiederaufnahme der Saison drei Siege gefeiert; hinzu kommen jeweils ein Remis und eine Niederlage. Schommers erwartet einen „rundum unangenehmen“ Gegner, der sein Spiel schon vor der Corona-Pause wiedergefunden habe. „Sie sind sehr konstant und haben auch in der Breite Qualität“, sagt Schommers, „sie verteidigen sehr gut, sind gut strukturiert und kompakt.“

Schommers: In allen Bereichen Optimierungsbedarf

Mit der Entwicklung seines eigenen Team ist Schommers grundsätzlich einverstanden. Zufrieden ist er nicht. Es sei der Anspruch, sich stets weiterzuentwickeln, auch beim 2:0 gegen den Chemnitzer FC habe ihm längst nicht alles gefallen. Vieles habe seine Mannschaft ordentlich gelöst, zwei „sehr schön herausgespielte Tore erzielt“. Doch er sehe auch, dass etliche Offensivaktionen nicht zu Ende gebracht worden seien. Es gebe in allen Bereichen „etwas zu optimieren“ und das Niveau dann auch zu halten, sagte Schommers. Mit 44 Punkten belegt der FCK Rang zwölf. Die Abstiegsgefahr dürfte bei sieben Zählern Vorsprung auf Rang 17 und noch sechs ausstehenden Partien wohl gebannt sein. Die Roten Teufel können befreit aufspielen. Im Unterschied zu ihrem Gastgeber: Drei Punkte beträgt der Rückstand der Kickers zu Relegationsrang drei. Auf dem Weg Richtung Zweite Liga zählt jedes Spiel.