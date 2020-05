Die einst traditionsreiche Bahnradsport-Veranstaltung Silbernen Eulen, die zuletzt auf der Radrennbahn in Ludwigshafen-Friesenheim wiederbelebt werden konnte, wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 20. August nicht stattfinden. Das gab der Sportliche Leiter Andreas Gensheimer (Offenbach/Queich) in Abstimmung mit den vier Vorständen des veranstaltenden Radsportclubs (RSC) Ludwigshafen bekannt. Stattdessen bemühe man sich, die für den 22. Juli geplante und bisher abgesagte Sixdays-Night auf den 20. August an gleicher Stätte zu verlegen.

Aufgrund der derzeit bestehenden Reisebeschränkungen sei es äußerst unwahrscheinlich, wie im vergangenen Jahr ein Teilnehmerfeld aus 14 Nationen und von mehreren Kontinenten nach Ludwigshafen zu verpflichten, das dort um Weltranglisten-Punkte fährt. „Da erscheint eine Sixdays-Night mit den besten Deutschen Profis und einigen wenigen ausländischen Startern aus den Nachbarländern durchaus realistischer“, sagte Gensheimer. Dabei tappt der 43-Jährige jedoch auch ein wenig im Dunkeln: „Zuvor sollte erst mal geklärt werden, ob solch ein Bahnradsport-Event überhaupt eine Großveranstaltung ist.“