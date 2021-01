Neustadter können die Sitzung verschiedener Ausschüsse des Neustadter Stadtrates im Internet verfolgen. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden sie online auf dem Youtube-Kanal der Verwaltung übertragen. Am Dienstag, 18 Uhr, tagt der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, der unter anderem über die Neuausweisung des Wasserschutzgebietes Benzenloch und den Bebauungsplan „Lange Strahläcker“ in Lachen-Speyerdorf berät. Am Mittwoch treffen sich der Hauptausschuss um 18 Uhr und der Bauausschuss um 19 Uhr. Da es sich um eine Live-Schaltung handelt, können die Sitzungen im Nachhinein nicht mehr angeschaut werden.