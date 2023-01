Der SPD-Ortsverein Weisenheim am Berg hat eine Sitzbank und einen Tisch gespendet zum Andenken an den früheren Bürgermeister und Pfarrer Otmar Fischer, der im vergangenen Jahr im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Fischer war auch als „de Parre mit de Peif“ sowie für seine Predigten in Pfälzer Mundart bekannt.

Die Bank und der Tisch sollen im Sommerbachgebiet aufgestellt werden. „Wir werden dort in naher Zukunft einen geeigneten Platz suchen“, kündigte Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) an, nachdem der Weisenheimer Rat in seiner jüngsten Sitzung die Spende angenommen hat.