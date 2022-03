Sirenengeheul hat am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr die Zweibrücker in der Innenstadt aufgeschreckt. Drei Feuerwehrautos, ein Streifenwagen der Polizei und ein Rettungswagen trafen an der Hallplatzgelarie ein. Dort war die Brandmeldeanlage losgegangen, wie ein Feuerwehrmann auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Schnell stellte sich heraus: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Nach zehn Minuten war der Einsatz vor Ort beendet.