Für Punkt 11 Uhr war am Donnerstag die bundesweite Probewarnung der Bevölkerung angesetzt. Dabei ging es nicht nur um bekannte Warn-Apps wie Katwarn und Nina sowie den neuen digitalen Dienst Cell Broadcast, sondern auch ums Ausprobieren der örtlichen Sirenen. Die heulten aber nicht überall im Rhein-Pfalz-Kreis. Mehr dazu hier.

Acht Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf zwei Handwerker in Oggersheim hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit gelegt. Familie, Arbeitskollegen und Freunde tragen hingegen schwer am Verlust geliebter Menschen – und bangen teils um die berufliche Existenz. Zum Artikel

Nach mehreren grausamen Messerangriffen in der Region, in deren Folge Menschen gestorben sind, stellt sich für viele Menschen abermals die Frage nach dem Sicherheitsgefühl. Welche Verhaltenstipps die Polizei für Ausnahmesituationen gibt und was ein Speyerer Kampfsport-Coach empfiehlt, lesen Sie hier.

Nach dem Tod eines psychisch kranken Mannes bei einer Polizeikontrolle am 2. Mai in Mannheim hat die Staatsanwaltschaft die beiden beteiligten Polizisten angeklagt und es sind weitere Personen ins Visier der Ermittler geraten. Zum Artikel

Politischer Paukenschlag: Jesko Piana, seit der Kommunalwahl 2019 Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und zuvor schon Chef der FWG Frankenthal, hat seine Ämter niedergelegt, will sein Mandat aber behalten. Der 51-Jährige aus Eppstein nennt „persönliche Gründe“ als ausschlaggebend für diesen Schritt. Mehr dazu lesen Sie hier.