Jacques Delfeld wird heute nach 35 Jahren als Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Landau verabschiedet. Der 72-jährige Delfeld war ab 1987 Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz. Auch nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender bleibt er im Vorstand und übt weitere Ehrenämter aus. „Wir haben einiges erreicht“, sagt Delfeld im Gespräch mit der RHEINPFALZ, auch wenn es immer noch Fälle von Diskriminierung von Sinti und Roma gebe. Auf der politischen Ebene sei der Verband gut verankert, in der Gesellschaft hingegen gebe es noch Vorurteile. 2023 seien der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (Mia) bundesweit mehr als 600 Fälle von Diskriminierung gemeldet worden – davon über 50 in Rheinland-Pfalz. In Deutschland leben nach Angaben des Bundes schätzungsweise 80.000 bis 140.000 Sinti und Roma, hiervon besitzen etwa 70.000 die deutsche Staatsbürgerschaft. Einige Tausend davon leben nach Angaben des Verbands in Rheinland-Pfalz.

