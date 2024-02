Neue Programme, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ganze Videos erzeugen, können aus Forschersicht erheblichen Einfluss auf die politische Kommunikation haben. „Diese Technologien ermöglichen die Produktion hochrealistischer Inhalte, die kaum von authentischen zu unterscheiden sind, was die Gefahr von Desinformation und manipulierten Nachrichten erhöht“, erklärte die Jenaer Kommunikationswissenschaftlerin Edda Humbrecht. Insbesondere vor Wahlen könnten die Inhalte in sozialen Medien und auf Internetplattformen so genutzt werden, „um falsche Narrative zu verstärken oder politische Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken“, so Humbrecht. Forschungen zeigten, dass es für die Menschen immer schwieriger werde, echte von KI-generierten Inhalten zu unterscheiden.

