Weiterhin ohne Simon Skarlatidis wird Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.30 Uhr) bei Aufstiegsaspirant FC Hansa Rostock gastieren. Den Mittelfeldspieler plagen muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Er wird in dieser Saison nicht mehr für den FCK auflaufen, teilte Trainer Boris Schommers am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel an der Ostsee mit. „Es ist zwar besser geworden, wir haben uns aber eine Deadline gesetzt, bis wann wir ihn bei 100 Prozent haben müssen, damit es noch Sinn ergibt für den Rest der Saison.“ Am Sonntag sei gemeinsam mit der medizinischen Abteilung die Entscheidung getroffen worden, dass dies noch nicht der Fall ist. „Wir werden kein Risiko eingehen, werden den Spieler jetzt rausnehmen und für die neue Saison aufbauen“, betonte der Trainer. Ansonsten stehen alle weiteren Spieler zur Verfügung.

Schommers: „Müssen Top-leistung bringen“

Der Tabellenfünfte aus Rostock ist mittendrin im Aufstiegsrennen, spielte am Samstag im Spitzenspiel beim MSV Duisburg gut, nutzte aber seine Chancen nicht und musste sich am Ende mit einem 0:0 begnügen. „Ich erwarte einen sehr starken Gegner, ein sehr schweres Spiel, eine hochmotivierte Mannschaft. Wir müssen schon eine absolute Top-Leistung morgen bringen, um auch dort was mitzunehmen. Aber auch wir haben gute Ergebnisse erzielt nach der Corona-Pause, haben gerade im letzten Spiel gezeigt, dass wir Tore schießen können. Dementsprechend wird es darum gehen, sich die Torchancen wieder rauszuspielen“, sagte der Trainer. Die Roten Teufel fliegen am Sonntag mit einem 4:0-Heimsieg gegen den KFC Uerdingen im Rücken an die Ostsee.