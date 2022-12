Hoffen auf eine ruhige Nacht

Während am Silvestertag um Mitternacht Glocken und Böller das neue Jahr begrüßen, herrscht in der Rettungswache des DRK gespannte Aufmerksamkeit. Denn hier zählt ein ganz anderer Countdown. Auch die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr sind einsatzbereit.

Das Unternehmen sitzt immer am Tisch

Nach 30 Jahren sein Lebenswerk hinter sich zu lassen, ist nicht einfach. In große Fußstapfen zu treten ebenso wenig. Bei der Landauer Progroup steht zum Jahreswechsel der Generationenwechsel an. Uns geben die Heindls einen Einblick in die besondere Dynamik von Familienunternehmen.

Altes Problem wieder da?

Die energetische Sanierung der Horbach-Grundschule läuft. Das Dach ist erneuert, eine weitere Fotovoltaikanlage soll 2023 ebenso folgen wie eine Heizungssanierung. Macht ein altbekanntes Problem einen Strich durch die Rechnung?

Tiere in Panik

Tipps für den richtigen Umgang mit Tieren in der Silvesternacht.

In 24 Jahren nur 2 Tage krank gemeldet

Der Chefart der Germersheimer Asklepios-Klinik geht mit 71 Jahren in Ruhestand.

Gartenhütten werden abgerissen

Die Diskussion um eine Kleingartenanlage in einem Wasserschutzgebiet geht in eine neue Runde.