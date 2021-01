Die Silvesternacht verlief in Landau nach Angaben der Polizei deutlich ruhiger als in den Vorjahren. Eine positive Nachricht, die trotz des Feuerwerk-Verbots nichts selbstverständlich sei. Denn auch zum Jahreswechsel komme es nicht selten zu verbalen Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen. Doch in diesem Jahr wurde offensichtlich friedlich gefeiert. Lediglich zwei Mal sei der Polizei herbeigerufen worden, weil vermutet worden war, dass die Nachbarn mit mehreren verschiedenen Haushalten feiern und somit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Doch diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht. Es wurden auch keine Verkehrsunfälle aufgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden lediglich zwei Autofahrer angehalten, die drogenbedingte Ausfallerscheinungen hatten. Beide mussten den Wagen in der Folge stehen lassen. Auch die Feuerwehr hatte keine größeren Einsätze. Wie Stadtfeuerwehrinspekteur Dirk Hargesheimer berichtet, wurde zwei Mal eine Brandmeldeanlage ausgelöst. In beiden Fällen waren jedoch keine Maßnahmen erforderlich. Geböllert wurde im Übrigen auch. Nach Angaben der Polizei allerdings nur auf privaten Grundstücken, sodass keine Sanktionen ausgesprochen werden mussten. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße verlief die Silvesternacht weitgehend friedlich.