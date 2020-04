Die Naherholungsgebiete rund um die Bobenheim-Roxheimer Badegewässer Nachtweideweiher und Silbersee bleiben weiter gesperrt. Das diene der Vermeidung von Menschenansammlungen, argumentiert die Gemeindeverwaltung. Gerade am Silbersee bestehe die Gefahr, dass bei schönem Wetter viele Menschen dort hinfahren und dann das immer noch geltende Abstandsgebot nicht mehr eingehalten werden könne.

Appell: Auf freien Wegen nicht länger verweilen

Die Gemeinde hat deswegen erstmals am vergangenen langen Osterwochenende außer See, Strand und Wiese auch die Zufahrt, den Parkplatz und den Rundweg gesperrt. Das bleibe so bis auf Weiteres, sagte Erster Beigeordneter Frank Peter (CDU) auf Anfrage. Er appelliert an die Bevölkerung, die noch frei zugänglichen Wege nur zum Spazierengehen, Joggen oder Radfahren unter Einhaltung der Kontaktregeln zu nutzen und nicht irgendwo länger zu verweilen.