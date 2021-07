[aktualisiert um 12.52 Uhr ] Feuerwehr und Polizei haben am Montagabend eine Person gesucht in der Annahme, sie könnte möglicherweise im Bobenheim-Roxheimer Silbersee ertrunken sein. Die Vermutung war aufgekommen, weil um 20 Uhr immer noch Kleidungstücke und ein Rucksack in einer kleinen Bucht in der Nähe des Kieswerks lagen, die Zeugen bereits am Vortag dort gesehen hatten. So berichtete es die Polizei am Dienstagmorgen.

Polizei gibt Entwarnung

Die Feuerwehr habe den See abends mit einem Rettungsboot abgesucht, doch wegen der einsetzenden Dunkelheit habe der Einsatz abgebrochen werden müssen. Zunächst hieß es, die Suche werde am Dienstag fortgesetzt, doch um die Mittagszeit twitterte die Polizeiinspektion Frankenthal, sie habe die Besitzerin der Kleidung ausfindig gemacht. „Aufgrund eines überraschenden starken Regengusses hatte sie den See zügig ohne die Sachen verlassen. Wir stellen die Maßnahmen am Silbersee daher ein.“