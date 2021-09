Erneut haben am Silberseeufer abgelegte Kleider den Einsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Weil am Dienstagabend gegen 22 Uhr jemandem das Bündel auffiel, aber kein Schwimmer zu sehen war, wurde die Wasserrettung alarmiert. Das berichtet die Frankenthaler Polizei auf Anfrage. Die Bobenheim-Roxheimer Feuerwehr erkundete den See mit ihrem Rettungsboot und machte auf dem Wasser einen Stehpaddler aus. So war der Fall schnell aufgeklärt. Wie üblich bei einem Alarm, der auf eine im Silbersee verunglückte Person hindeutet, rückten neben der örtlichen Wehr automatisch die Taucher der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und der DLRG-Rettungsdienst aus – insgesamt 50 Personen, wie Wehrleiter Kai Neiheiser berichtet.