Aktuell und für den Rest des Tages ist der Zugang zum Naherholungsgebiet Silbersee in Bobenheim-Roxheim wegen Überfüllung gesperrt. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Sie muss das Hygienekonzept für Badegewässer umsetzen und hat die Höchstanzahl von Seebesuchern auf 800 festgelegt. Auch am Dienstag wurde um die Mittagszeit gesperrt, ebenso am vergangenen Samstag und Sonntag.