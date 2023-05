Mit bis zu 500 Kubikmeter Sand soll in den kommenden Tagen versucht werden, die neu entdeckte Abbruchstelle im Badebereich des Silbersees zu verfüllen. Nach Angaben der Gemeinde Bobenheim-Roxheim ist unklar, ob das ausreichen wird, um das Loch, das Badegästen gefährlich werden könnte, zu schließen. Bis auf Weiteres ist der Zutritt zum See und das Schwimmen darin verboten, teilt Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit. Das werde durch Absperrungen und Schilder kenntlich gemacht und gelte so lange, bis Fachleute sagen könnten, dass der Badebetrieb wieder sicher sei. Eigentümer des Silbersees ist das Unternehmen Gebrüder Willersinn, der Gemeinde gehört nur das Südufer mit Sandstrand und Liegewiese sowie ein kleiner Teil der Wasserfläche.