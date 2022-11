Ulrich Silberbach steht für weitere fünf Jahre an der Spitzen des Beamtenbunds (DBB). Beim Bundeskongress in Berlin stimmten am Montag knapp zwei Drittel der Delegierten für den 61-Jährigen. Damit setzte sich Silberbach gegen Jürgen Böhm durch, der wenige Tage vor dem Kongress seine Kandidatur erklärt hatte. Der gebürtige Kölner Silberbach steht seit 2017 an der Spitze des DBB. In dem Dachverband sind 41 Einzelgewerkschaften mit insgesamt rund 1,3 Millionen Mitgliedern zusammengeschlossen.