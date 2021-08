Die deutschen Tischtennis-Männer haben sich ihre Gold-Hoffnung bei Olympia nicht erfüllen können und in Tokio die Silbermedaille gewonnen. Das Finale gegen China verloren Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska am Freitag als klare Außenseiter 0:3. Bereits mit dem Finaleinzug hatten sich die Deutschen Silber und damit die vierte Medaille im Team-Wettbewerb in Serie gesichert. In Japan war es die zweite deutsche Tischtennis-Medaille nach Bronze für Ovtcharov im Einzel. Die Frauen-Mannschaft hatte ihr Spiel um Bronze verloren.