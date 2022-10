FCK: Fünftes Unentschieden in Folge

Im Duell der Aufsteiger und früheren deutschen Meister haben sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0) getrennt. Zum Artikel

Mannheim: Vermummte stürmen Haus in der Oststadt

Sie kamen mit Baseballschlägern und einem Brecheisen, zertrümmerten minutenlang die aus Sicherheitsglas bestehende Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Oberen Luisenpark. So schildern Hausbewohner gegenüber der RHEINPFALZ den Vorfall, der sich am Samstag ereignete. Zum Artikel

Polizistenmord-Prozess: Verstörende Aussagen

„Ich bin eiskalt. Ich zucke nicht mal mit der Wimper. Das kommt daher, weil ich von Kind an nichts anderes gemacht habe. Ich habe schon mit zehn Jahren meine Hasen selbst geschlachtet.“ Es sind Aussagen des Hauptangeklagten wie diese, die im Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel so verstören. Zum Artikel

Lauterbach: „Wir sind im Krieg mit Putin“

Als erster Bundesminister hat Gesundheitsressortchef Karl Lauterbach (SPD) davon gesprochen, dass sich Deutschland mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „im Krieg“ befinde. Zum Artikel

43-Jähriger soll Lebensgefährtin getötet haben

Ein 43 Jahre alter Mann soll in der saarländischen Gemeinde Schmelz (Landkreis Saarlouis) seine Lebensgefährtin getötet haben. Zum Artikel

Gas-Austritt aus Nord-Stream-Pipelines wohl vorbei

Es tritt kein Gas mehr aus den beschädigten Nord-Stream-Pipelines aus. Bereits gestern versiegte der Austritt aus Nord Stream 2, nun melden dänische Behörden das auch für die Nord Stream 1. Zum Artikel

Viele Tote bei Stadion-Massenpanik in Indonesien

Nach einem Fußball-Spiel in Indonesien kommt es zu Ausschreitungen und einer Massenpanik. Mindestens 125 Menschen sterben. Der FIFA-Boss ist geschockt. Forderungen nach einer Untersuchung werden laut. Zum Artikel

Midijobs: Wie viel mehr netto es jetzt gibt

Beschäftigte mit einem sogenannten Midijob haben ab Oktober mehr netto in der Tasche. Vorteile gibt es auch in Sachen Rente. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel