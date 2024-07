Bittere Nachricht für George Russell: Der Mercedes-Pilot hat seinen überraschenden Sieg beim Großen Preis von Belgien aufgrund eines Regelverstoßes nachträglich verloren. Wie die Rennkommissare am Sonntagabend mitteilten, unterschritt sein Bolide das vorgeschriebene Mindestgewicht von 798 kg. Beim Wiegen nach der Zieldurchfahrt wurde dies festgestellt. Teamchef Toto Wolff reagierte in einem Teamstatement einsichtig. „Wir haben eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen“, sagte der Österreicher. Man müsse sich „bei George entschuldigen“, den Doppelsieg zu verlieren sei „frustrierend“. Laut Reglement blieb den Stewards keine andere Alternative als die Disqualifikation. Russells Teamkollege Lewis Hamilton erbte den Sieg - es ist sein 105. in der Formel 1. Neuer Zweiter ist Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc und Ferrari dürfen sich mit Platz drei nun doch noch über einen Platz auf dem Podium freuen. Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren), die beiden Besten im Gesamtklassement, rücken auf die Plätze vier und fünf vor. Zudem rutscht Daniel Ricciardo (Australien/Racing-Bulls) nach Platz elf in die Punkteränge. Mercedes verliert so den ersten Doppelsieg seit dem Großen Preis von Brasilien im November 2022. Russell hatte im Rennen die Konkurrenz mit einer schlauen Strategie düpiert und Hamilton im zweiten Silberpfeil trotz älteren Reifen hinter sich gelassen.