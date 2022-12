Was erwartet Deutschland eigentlich von seinen Fußballern? Sollen sie Titel hamstern? Oder sollen sie sich in gesellschaftlich-politischen Diskussionen positionieren? Sollen sie sich zu einem 1:0-Sieg über Angstgegner mühen oder lieber ein schönes 4:4-Spektakel für die Fans abliefern? Müssen Profisportler immer Vorbilder sein oder einfach nur ihre Leistung bringen? Gerade nach der WM in Katar streitet Deutschland darüber. Lesen Sie hier unseren Debattenbeitrag weiterlesen