Über weite Strecken bot der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und der Niederlande wenig Spektakel, aber das Ergebnis stimmte aus Sicht der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg schafften die Deutschen vorzeitig die Qualifikation für das Viertelfinale in der Nations League. In den Länderspielen im November gegen Bosnien und Herzegowina sowie in Ungarn benötigt die DFB-Elf noch zwei Zähler, um die Gruppenphase sicher auf dem ersten Platz zu beenden. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind in der K.o.-Runde dabei.

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart traf in seinem ersten Länderspiel in der 64. Minute im Anschluss an eine Ecke mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern zum 1:0. Leweling hatte den Ball bereits in der zweiten Minute im Tor untergebracht, allerdings fand der Treffer nach VAR-Einsatz wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld keine Anerkennung. Der Sieg der deutschen Elf war verdient, weil die Niederländer sehr passiv agierten und kaum gefährliche Aktionen herausspielten. Erst in der 90. Minute wurde der Hoffenheimer Oliver Baumann bei seinem Debüt im Tor erstmals ernsthaft geprüft.

Vor der Partie wurden Manuel Neuer, Thomas Müller, Thomas Kroos und Ilkay Gündogan vor 68.367 Zuschauern in der Münchner Arena offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Mehr als 450 Länderspiele absolvierten sie zusammen, Neuer, Kroos und Müller wurden 2014 in Brasilien Weltmeister. Alle hatten nach der EM im Sommer ihren Rücktritt erklärt.