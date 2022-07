Es findet statt: Kommende Woche wird in Speyer-Nord wieder beim Siedlerfest gefeiert. In diesem Jahr wird aber einiges anders sein, kündigt die ausrichtende Siedlergemeinschaft an. Auf was sich Fans des Fests freuen können, lesen Sie hier.

Neue Hotline für Senioren

Fälle von Telefonbetrug nehmen auch in der Region weiter zu, die Schäden sind beträchtlich. Weil die Täter, häufig Banden, kaum ausfindig zu machen sind, setzt die Polizei verstärkt auf Prävention. Etwa mit einer neuen Senioren-Hotline, denn Opfer sind überwiegend ältere Menschen. Mehr über die Betrugsmaschen lesen Sie hier.

Gaspreise: Frankenthal ist entspannt

Deutschlandweit ist die Sorge groß, dass die Gaspreise explodieren und Kunden sich das Heizen im Winter nicht mehr leisten können. Für Frankenthal gibt sich der Stadtwerke-Chef gelassen. Warum, erklärt er im Interview.

Filmprojekt bald bei Youtube

31 Musikvereine oder Chöre haben für ein Filmprojekt des Rhein-Pfalz-Kreises vor der Kamera gestanden. Nun wurde das fertige Werk präsentiert, ab August ist es auf Youtube zu sehen. Was Sie in dem dreieinhalbstündigen Streifen erwartet, lesen Sie hier.