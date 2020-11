Ein 13-jähriger Schüler soll am Montagvormittag an der Thomas-Morus-Realschule einen gleichaltrigen Mitschüler mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen zwischen den beiden Jungen seit Monaten Streitigkeiten, wie die Polizei mitteilt. Beide gehen in verschiedene siebte Klassen an der Realschule. Nach der Pause soll der Angreifer in das Klassenzimmer seines Opfers gekommen sein und dem 13-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Bei der Polizei ging gegen 10.35 Uhr die entsprechende Meldung ein, wie diese mitteilt. Daraufhin wurden mehrere Streifen an die Schule beordert. Die Schüler wurden vom Lehrpersonal in die Klassenzimmer gebracht. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 13-jährigen Tatverdächtigen, der von einem Lehrer in einem Zimmer separiert worden war, vorläufig festnehmen. Das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Der schwerverletzte Schüler wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Betreuung der Schüler und der an der Schule eingetroffenen Eltern wurden Seelsorger und Betreuer eingesetzt. Bis 13 Uhr hatten alle Klassen das Schulgebäude verlassen. Mehrere Beamte überwachten in der Schule, dem Schulhof und den Abfahrtsstellen der Schulbusse die Situation. Insgesamt waren fast 60 Personen im Einsatz, der gegen 14.30 Uhr beendet war. Die Ermittlungen laufen noch.