Die Polizei im Saarland sucht in Sankt Ingbert nach einem vermissten Kind. Wie die Polizei mitteilt, ist die sieben Jahre alte Olivia Pokrywka, die in der Innenstadt wohnt, seit 14 Uhr am Donnerstagnachmittag verschwunden. Sie hat dunkelblonde Haare, ist etwa 1,30 Meter groß und schlank, trägt blaue Leggins mit Blumenmuster, ein lila T-Shirt und blaue Turnschuhe.

Hinweise erbittet die Polizei an die Inspektion Sankt Ingbert unter Telefon 06894/1090 oder an jede andere Polizeidienststelle.