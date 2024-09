Rettungskräfte werden alarmiert, weil ein siebenjähriges Kind in einem Badesee untergegangen ist. Nach stundenlanger Suche gibt es dann traurige Gewissheit.

Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einem Badeunfall in Bensheim (Landkreis Bergstraße) ums Leben gekommen. Nachdem er am Sonntagabend in einem Badesee untergegangen und infolgedessen stundenlang von Rettungskräften gesucht wurde, konnten diese ihn nur noch leblos bergen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Badeunfall kam, wird nun ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Es waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz, zudem wurden acht Taucher sowie Wasserortungshunde und ein Rettungshubschrauber hinzugezogen.