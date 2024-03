[Aktualisiert: 8.45 Uhr] Der sieben Jahre alte Junge, der in Mannheim vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, gehe es dem Jungen gut. Das Kind habe sich in einem Schulbus versteckt und dort auch die Nacht verbracht. Erst am Morgen wurde er unter einer Sitzbank entdeckt.

Der Junge war seit dem frühen Mittwochnachmittag vermisst worden. Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass er vom Weg abgekommen sei und sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Für die Suche nach dem Jungen in der Mannheimer Innenstadt kam laut Polizei unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz.