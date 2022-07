Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Freitagabend ihre Fahrt unterbrochen, um sich um ein kleines Mädchen zu kümmern, das mit ihrem Laufrad entlang der Landesstraße zwischen Edenkoben und Rhodt unterwegs war. Da von den Eltern jede Spur fehlte, hielten sie an und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Siebenjährige ihren Eltern mitgeteilt, dass sie spielen gehe. Da sie den Beamten weder Nachnamen noch Adresse preisgeben konnte, kam sie mit auf die Dienststelle, wo sie bestens versorgt wurde. Am Ende gelang es der Polizei dann doch, mithilfe des Vornamens die Anschrift zu ermitteln. Zumal sie dann doch erklären konnte, wo sie wohnt, sodass sie ihren Eltern übergeben werden konnte. .