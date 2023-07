Mit einem Auto angegriffen, der Angreifer sei „neutralisiert“ worden. Demnach fuhr der Verdächtige mit seinem Auto von Süd nach Nord durch die Stadt und rammte mit seinem Fahrzeug Fußgänger in einer Einkaufsstraße. Ihm sei es dann gelungen, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und „auf Zivilisten mit einem scharfen Gegenstand einzustechen“.

Nach Angaben von Ärzten mussten fünf Verletzte behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.

Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich am zweiten Tag einer großangelegten israelischen Razzia gegen militante Palästinensergruppen in Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland. An dem Einsatz waren hunderte israelische Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, Bulldozer und Drohnen beteiligt. Schüsse und Explosionen erschütterten die Stadt Dschenin und das angrenzende Flüchtlingslager.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, zehn Menschen seien bei dem israelischen Militäreinsatz seit Montagmorgen getötet worden, von den 100 Verletzten befänden sich 20 in einem ernsten Zustand. Seit dem Beginn der Razzia verließen palästinensischen Angaben zufolge rund 3000 Menschen das Flüchtlingslager, das als Hochburg bewaffneter Palästinensergruppen gilt.