Beim Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Neuhermsheim sind am Sonntagnachmittag in Mannheim sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Laut Polizei befanden sich die sieben Personen in der Hütte, als das Feuer ausbrach. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.