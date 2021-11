Nach den Vorgaben der am Montag in Kraft tretenden neuen, der dann 27., rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung können Weihnachtsmärkte ohne Zugangsbeschränkungen stattfinden. Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt an den beiden Dezember-Wochenenden – 3. bis 6. Dezember und 10. bis 12. Dezember – rund um die Alexanderskirche war als 3-G-Veranstaltung geplant: Zugang nur für Genesene, Geimpfte oder Negativ-Getestete. „Wir planen natürlich jetzt um, es wird keine Zugangsbeschränkungen geben. Jeder soll natürlich Vorsicht walten lassen. Wer Maske tragen will, kann das selbstverständlich. Jeder entscheidet und verantwortet selbst, ob er einen Markt besucht oder ihm das in der Pandemie unbehaglich ist“, sagt Heiko Saberatzky vom Veranstalterverein, Kontrastbühne Zweibrücken.

300 Meter Bauzaun wird nun nicht benötigt

Gemäß der noch geltenden Landesverordnung hätte der Markt komplett umzäunt werden, die Zugangsberechtigung vom Veranstalter kontrolliert werden müssen. „Für Sicherheits- und Kontroll-Personal und das Anmieten und Stellen von 300 Meter Bauzaun hätten wir eine fünfstellige Summe ausgeben müssen. Das sparen wir uns jetzt“, sagt Saberatzky. Der seit 1978 veranstaltete, überregional bekannte Weihnachtsmarkt könne nun „fast wie früher“ stattfinden. Der 2020er-Weihnachtsmarkt war der Pandemie zum Opfer gefallen.