Im Saarland sind innerhalb eines Tages 50 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell seien 1665 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag (Stand 16 Uhr). Ein weiterer Mensch starb mit oder an einer Corona-Infektion, damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf 941. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage sank auf 82,1, am Freitag lag sie bei 91,1.

Aktuell werden 145 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, 48 von ihnen auf einer Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr sind im Saarland 32.317 Corona-Fälle registriert worden.

Basis für die Daten sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Landkreise dem Gesundheitsministerium bis 16 Uhr mitgeteilt haben.

Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden.