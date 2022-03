Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag 10.962 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) seit Sonntag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 770.579 landesweit. Neun Menschen sind laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit einer Infektion seit Sonntag als verstorben gemeldet worden, das sind 5160 seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 184.880 an. 18.377 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 580.539 Personen gelten als von der Infektion genesen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – sank deutlich auf 5,59 (Sonntag: 6,65).

Für die Pfalz wurden 4517 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 277.488. Es werden außerdem sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 2241 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 219.785 Personen gelten als genesen. Akute Fälle gibt es derzeit 55.462 in der Pfalz, 7265 Menschen mussten bisher wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Sonntag auf Montag gefallen und liegt nun bei 1546,8.

Die höchste Inzidenz der Pfalz weist aktuell der Kreis Germersheim auf (2205), die zweithöchste der Kreis Kusel (1976,3). Es folgen die Stadt Neustadt (1804,4), der Kreis Bad Dürkheim (1792,1) und der Kreis Kaiserslautern (1760,2). Die niedrigsten Inzidenzen in der Pfalz haben (aufsteigend) die Stadt Frankenthal (992,8), die Stadt Ludwigshafen (1041,4) und der Rhein-Pfalz-Kreis (1061).

Mehr zum Thema