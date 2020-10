Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim haben sich seit Donnerstag sieben weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt: sechs im Landkreis Bad Dürkheim und eine Person in der Stadt Neustadt. Somit erhöht sich die Gesamtzahl der offiziell registrierten Corona-Fälle auf 646. Allerdings gelten seit Donnerstag mehr Menschen als gesund. Stand Freitagmittag haben noch 72 Personen im Kreis und zwölf Neustadter mit einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen. Im Kreis DÜW bleibt aber die Warnstufe Orange bestehen. Das heißt, dass in den vergangenen sieben Tagen 35 und mehr Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner gezählt wurden. Dort beträgt diese Zahl aktuell 40, in Neustadt 16.