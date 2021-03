Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldet sieben Neuinfektionen: Im Landkreis Bad Dürkheim haben sich sechs Menschen mit Covid-19 angesteckt, in Neustadt ist eine Person erkrankt. Damit sind Stand Dienstagnachmittag 91 Corona-Fälle im Kreis DÜW bekannt, in Neustadt sind noch 40 Menschen betroffen. Im Landkreis wurden dabei drei weitere Infektionen mit der britischen Mutation entdeckt. Dort sind nach Angaben der Behörde nun insgesamt 38 Infektionen mit der Virusvariante nachgewiesen worden, in Neustadt sind es 18 Fälle.

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hat am Dienstag keine neuen Corona-Infektionen erkannt.