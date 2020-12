Während der Inzidenzwert weiter fällt, vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstag die bisher meisten Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona für einen Tag: Sieben Menschen sind gestorben, drei aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, vier aus der VG Lauterecken-Wolfstein. Wie die Kreisverwaltung informiert, waren sie zwischen 74 und 96 Jahre alt. Insgesamt sind somit 30 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Mit acht nachgewiesenen Neuinfektionen – fünf aus der VG Oberes Glantal sowie je eine aus Kusel-Altenglan und Lauterecken Wolfstein – steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 903. Als Genesen gelten 580 Personen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Infizierten in den zurückliegenden sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner, sinkt dennoch weiter: Am Montag lag er noch bei 158,1. Am Dienstag wird er auf 146,7 berechnet.